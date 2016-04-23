Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Спортинг
Барселона - Спортинг: обзор матча 23 апреля 2016
Барселона
23.04.2016, суббота, 21:30
Испания. Примера, 35 тур
6 : 0
Завершен
Спортинг
12'
Л. Месси
63'
Л. Суарес
74'
Л. Суарес (П)
77'
Л. Суарес (П)
85'
Неймар (П)
88'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Спортинг
ГОЛ! 6:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
88'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Неймар
85'
84'
Желтая карточка
А. Халилович
84'
Вторая желтая
О. Враньеш
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Суарес
77'
75'
Замена
К. Кастро
️️️️
М. Анхель Герреро
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Суарес
74'
71'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
70'
Замена
Р. Канелья
️️️️
И. Лопес Бланко
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
66'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Иньеста
63'
62'
Замена
А. Санабрия
️️️️
П. Перес
Замена
Д. Алвес
️️️️
С. Роберто
46'
26'
Желтая карточка
О. Враньеш
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
(К)
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Спортинг
26
Деннис Диас
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-3-3-1
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
5
Бускетс
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-1-3-1-1
25
Куэльяр
22
Враньеш
23
Эрнандес
3
Менендес
3
Лихновски
8
Маскарель
8
Айт-Атмане
10
Перес
18
Лопес Бланко
10
Халилович
10
Герреро
3
Пике
5
Бартра
5
Бартра
3
Пике
6
Роберто
10
Алвес
10
Алвес
6
Роберто
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
18
Лопес Бланко
15
Канелья
15
Канелья
18
Лопес Бланко
10
Герреро
16
Кастро
16
Кастро
10
Герреро
10
Перес
19
Санабрия
19
Санабрия
10
Перес
Остались в запасе
Барселона
Спортинг
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
26
Деннис Диас
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
26
Деннис Диас
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Барселона - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
Новости команд
Все
Барселона
Спортинг
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+