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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Уфа (мол)
Краснодар (мол) - Уфа (мол): обзор матча 23 апреля 2016
Краснодар (мол)
23.04.2016, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 0
Завершен
Уфа (мол)
20'
М. Сулейманов
38'
Д. Уткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Уфа (мол)
Замена
Н. Катаев
️️️️
И. Парадин
90'
Замена
И. Черчесов
️️️️
М. Сулейманов
86'
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
А. Сергеев
70'
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Игнатьев
70'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
А. Татаев
63'
Замена
С. Бородин
️️️️
Э. Куасси
63'
52'
Замена
Г. Ефимов
️️️️
А. Лунев
Замена
А. Короев
️️️️
Д. Васенин
52'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уткин
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Сулейманов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
10
Александр Сергеев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
14
Денис Васенин
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Уфа (мол)
99
Андрей Лунев
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
55
Никита Катаев
ЦЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
77
Алан Короев
ЦП
11
Владислав Брагин
ЦФ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
83
Егор Романовский
ЦЗ
65
Максим Лысенков
ЦП
79
Аль-Хан Самба
ЦП
80
Дмитрий Белозеров
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
3-4-3
16
Адамов
5
Татаев
81
Нестеренко
2
Парадин
10
Сергеев
50
Голубев
8
Куасси
47
Уткин
18
Игнатьев
14
Васенин
93
Сулейманов
3-2-4-1
99
Лунев
78
Дивеев
19
Осипов
25
Филин
57
Хазиев
44
Демин
51
Криворог
87
Безденежных
99
Емельянов
63
Зарипов
77
Зизенков
18
Игнатьев
11
Брагин
11
Брагин
18
Игнатьев
5
Татаев
23
Байрамян
23
Байрамян
5
Татаев
10
Сергеев
97
Гаджиев
97
Гаджиев
10
Сергеев
8
Куасси
4
Бородин
4
Бородин
8
Куасси
93
Сулейманов
90
Черчесов
90
Черчесов
93
Сулейманов
14
Васенин
77
Короев
77
Короев
14
Васенин
2
Парадин
55
Катаев
55
Катаев
2
Парадин
99
Лунев
53
Ефимов
53
Ефимов
99
Лунев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Уфа (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Бранко Мирьячич
83
Егор Романовский
ЦЗ
65
Максим Лысенков
ЦП
79
Аль-Хан Самба
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
80
Дмитрий Белозеров
ЦП
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
Остались в запасе
83
Егор Романовский
ЦЗ
65
Максим Лысенков
ЦП
79
Аль-Хан Самба
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
80
Дмитрий Белозеров
ЦП
Главный тренер
Бранко Мирьячич
Главный тренер
Рустэм Шаймухаметов
Статистика матча Краснодар (мол) - Уфа (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Юдин
(Волжский)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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