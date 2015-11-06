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    Рустэм Шаймухаметов

    Тренер
    Имя Рустэм
    Отчество Радикович
    Фамилия Шаймухаметов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 марта 1960
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