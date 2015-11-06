Рустэм Шаймухаметов
Тренер
|Имя
|Рустэм
|Отчество
|Радикович
|Фамилия
|Шаймухаметов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 марта 1960
|Имя
|Рустэм
|Отчество
|Радикович
|Фамилия
|Шаймухаметов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|10 марта 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Уфа (мол)
|11
|1
|8
|2
|Дата
|Матч
|06.11.2015
|Уфа (мол)
|0 : 0
|Амкар (мол)
|23.11.2015
|Ростов (мол)
|1 : 0
|Уфа (мол)
|27.11.2015
|Уфа (мол)
|1 : 2
|Академия Кубань
|02.12.2015
|Зенит (мол)
|2 : 1
|Уфа (мол)
|05.03.2016
|Уфа (мол)
|2 : 1
|Мордовия (мол)
|12.03.2016
|Локомотив (мол)
|1 : 0
|Уфа (мол)
|18.03.2016
|Уфа (мол)
|0 : 2
|Динамо (мол)
|01.04.2016
|Урал (мол)
|1 : 0
|Уфа (мол)
|09.04.2016
|Уфа (мол)
|0 : 1
|Ахмат (мол)
|16.04.2016
|Уфа (мол)
|2 : 2
|Анжи (мол)
|23.04.2016
|Краснодар (мол)
|2 : 0
|Уфа (мол)