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Расписание матчей 30-04-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
апрель 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
май 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 26 тур Таблица
30 апреля, 19:30
Локомотив
0 : 2
Спартак
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016) Таблица
30 апреля, 00:00
Чита
3 : 0
Новокузнецк
Тех. поражение
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 36 тур Таблица
30 апреля, 17:00
Эвертон
2 : 1
Борнмут
Завершен
30 апреля, 17:00
Ньюкасл
1 : 0
Кристал Пэлас
Завершен
30 апреля, 17:00
Сток Сити
1 : 1
Сандерленд
Завершен
30 апреля, 17:00
Уотфорд
3 : 2
Астон Вилла
Завершен
30 апреля, 17:00
Вест Бромвич
0 : 3
Вест Хэм
Завершен
30 апреля, 19:30
Арсенал
1 : 0
Норвич Сити
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 36 тур Таблица
30 апреля, 17:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Реал
Завершен
30 апреля, 19:15
Атлетико
1 : 0
Райо Вальекано
Завершен
30 апреля, 21:30
Бетис
0 : 2
Барселона
Завершен
30 апреля, 23:05
Гранада
3 : 2
Лас-Пальмас
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 36 тур Таблица
30 апреля, 19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
Завершен
30 апреля, 21:45
Кьево
0 : 0
Фиорентина
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 32 тур Таблица
30 апреля, 16:30
Бавария
1 : 1
Боруссия М
Завершен
30 апреля, 16:30
Боруссия Д
5 : 1
Вольфсбург
Завершен
30 апреля, 16:30
Ганновер-96
1 : 3
Шальке-04
Завершен
30 апреля, 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Ингольштадт
Завершен
30 апреля, 16:30
Майнц
0 : 0
Гамбург
Завершен
30 апреля, 16:30
Дармштадт
1 : 2
Айнтрахт
Завершен
30 апреля, 19:30
Байер
2 : 1
Герта
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 36 тур Таблица
30 апреля, 15:00
Нант
1 : 0
Ницца
Завершен
30 апреля, 18:00
Сент-Этьен
0 : 0
Тулуза
Завершен
30 апреля, 20:00
Монако
3 : 2
Генгам
Завершен
30 апреля, 20:00
Труа
2 : 4
Бордо
Завершен
30 апреля, 20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
Завершен
30 апреля, 20:00
Кан
0 : 0
Бастия
Завершен
30 апреля, 20:00
Реймс
2 : 3
Монпелье
Завершен
30 апреля, 22:00
Лион
2 : 1
Газелек
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 24 тур Таблица
30 апреля, 14:00
Коломна
0 : 0
Строгино
Завершен
30 апреля, 15:00
Сочи
1 : 1
Москва
Завершен
30 апреля, 15:00
Домодедово
1 : 1
Волга
Завершен
30 апреля, 16:00
Торпедо Вл
0 : 0
Карелия
Завершен
30 апреля, 17:00
Химки
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
Завершен
30 апреля, 17:00
Текстильщик
4 : 0
Знамя Труда
Завершен
30 апреля, 17:00
Спартак К
2 : 0
Псков
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 26 тур Таблица
30 апреля, 12:45
Уфа (мол)
0 : 3
Рубин (мол)
Завершен
30 апреля, 14:00
Мордовия (мол)
1 : 3
Ростов (мол)
Завершен
30 апреля, 16:00
Краснодар (мол)
2 : 1
Анжи (мол)
Завершен
30 апреля, 18:00
Ахмат (мол)
5 : 1
Кр. Советов (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 45 тур Таблица
30 апреля, 14:30
Болтон
1 : 0
Халл Сити
Завершен
30 апреля, 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
Кардифф
Завершен
30 апреля, 17:00
Брентфорд
3 : 0
Фулхэм
Завершен
30 апреля, 17:00
Бристоль Сити
4 : 0
Хаддерсфилд Таун
Завершен
30 апреля, 17:00
Ипсвич Таун
3 : 2
Милтон Кинс Донс
Завершен
30 апреля, 17:00
Лидс
1 : 2
Чарльтон
Завершен
30 апреля, 17:00
Ноттингем Форест
1 : 1
Вулверхэмптон
Завершен
30 апреля, 17:00
Рединг
1 : 2
Престон
Завершен
30 апреля, 17:00
Ротерхэм
0 : 1
Блэкберн
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 36 тур Таблица
30 апреля, 19:00
Алькоркон
0 : 1
Осасуна
Завершен
30 апреля, 19:00
Нумансия
2 : 0
Альмерия
Завершен
30 апреля, 19:00
Уэска
3 : 1
Льягостера
Завершен
30 апреля, 21:15
Мальорка
0 : 0
Алавес
Завершен
США. МЛС 2016 Таблица
30 апреля, 02:00
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 0
Даллас
Завершен
30 апреля, 23:00
Монреаль
2 : 2
Колорадо
Завершен
30 апреля, 23:00
Нью-Йорк Сити
3 : 2
Ванкувер Уайткепс
Завершен
30 апреля, 23:00
Сиэтл
1 : 0
Коламбус
Завершен
30 апреля, 23:00
Филадельфия Юнион
1 : 1
Сан-Хосе
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 24 тур Таблица
30 апреля, 00:00
Металлург
0 : 3
Черноморец
Тех. поражение
30 апреля, 14:00
Говерла
0 : 4
Заря
Завершен
30 апреля, 17:00
Ворскла
3 : 0
Карпаты
Завершен
30 апреля, 19:30
Днепр
2 : 0
Сталь
Завершен
30 апреля, 19:30
Металлист
1 : 0
Олимпик
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 31 тур Таблица
30 апреля, 13:30
Генчлербирлиги
0 : 0
Истанбул Башакшехир
Завершен
30 апреля, 16:00
Эскишехирспор
1 : 0
Трабзонспор
Завершен
30 апреля, 19:00
Бешикташ
4 : 0
Кайсериспор
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 33 тур Таблица
30 апреля, 17:00
Грёдиг
2 : 0
Рапид
Завершен
30 апреля, 19:30
Вольфсберг
2 : 0
Маттерсбург
Завершен
30 апреля, 19:30
Штурм
0 : 0
Рид
Завершен
30 апреля, 19:30
Адмира
2 : 1
Альтах
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 5 тур Таблица
30 апреля, 15:00
Ислочь
2 : 4
Динамо-Брест
Завершен
30 апреля, 16:00
Славия-Мозырь
0 : 4
Витебск
Завершен
30 апреля, 17:00
Гранит
0 : 0
Городея
Завершен
30 апреля, 18:00
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
Крумкачи
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа B, 5 тур Таблица
30 апреля, 19:00
Шарлеруа
2 : 2
Локерен
Завершен
30 апреля, 19:00
Мехелен
1 : 1
Сент-Труйден
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа A, 5 тур Таблица
30 апреля, 21:30
Кортрейк
1 : 0
Стандард
Завершен
30 апреля, 21:30
Ваасланд-Беверен
1 : 0
Роял Мускрон-Перувельц
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 27 тур Таблица
30 апреля, 17:00
Хобро
1 : 2
Сендерийск
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 8 тур Таблица
30 апреля, 16:30
Лиллестрем
2 : 0
Волеренга
Завершен
30 апреля, 19:00
Мольде
1 : 0
Олесунн
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 32 тур Таблица
30 апреля, 18:00
Тондела
1 : 1
Риу Аве
Завершен
30 апреля, 18:00
Белененсеш
0 : 2
Пасуш де Феррейра
Завершен
30 апреля, 20:30
Порту
1 : 3
Спортинг
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 27 тур Таблица
30 апреля, 16:00
Слован
4 : 2
Зброевка
Завершен
30 апреля, 16:00
Пршибрам
2 : 2
Дукла
Завершен
30 апреля, 16:00
Словацко
1 : 1
Фастав
Завершен
30 апреля, 16:00
Сигма
2 : 1
Яблонец
Завершен
30 апреля, 19:15
Виктория
2 : 0
Баник
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 31 тур Таблица
30 апреля, 18:45
Грассхоппер
1 : 2
Янг Бойз
Завершен
30 апреля, 21:00
Базель
2 : 1
Сьон
Завершен
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