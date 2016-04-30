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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 30 апреля 2016
Бавария
30.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
6'
Т. Мюллер
72'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
90'
+1
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Раффаэл
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Таски
77'
77'
Желтая карточка
Н. Эльведи
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Хан
Пас отдал
Л. Штиндль
Замена
Д. Алаба
️️️️
Д. Боатенг
68'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
М. Гетце
62'
61'
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
57'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Т. Азар
Желтая карточка
С. Роде
22'
Желтая карточка
С. Таски
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-3-1-2-1
1
Нойер
4
Бенатиа
17
Боатенг
13
Рафинья
24
Бернат
6
Киммих
35
Таски
17
Роде
21
Коман
27
Гетце
13
Мюллер
4-1-1-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
6
Нордтвейт
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
81
Дауд
28
Хан
16
Траоре
9
Азар
11
Раффаэл
17
Боатенг
5
Алаба
5
Алаба
17
Боатенг
27
Гетце
6
Алькантара
6
Алькантара
27
Гетце
35
Таски
11
Коста
11
Коста
35
Таски
9
Азар
13
Штиндль
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
7
Хофманн
7
Хофманн
11
Раффаэл
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Бавария - Боруссия М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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