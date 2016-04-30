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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Милтон Кинс Донс
Ипсвич Таун - Милтон Кинс Донс: обзор матча 30 апреля 2016
Ипсвич Таун
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 2
Завершен
Милтон Кинс Донс
16'
Д. МакГолдрик
68'
Б. Питман
90'
Л. Варни
45+1'
А. Ревелл (П)
74'
А. Ревелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 3:2!
Л. Варни
Пас отдал
М. Кенлок
90'
Желтая карточка
Т. Смит
88'
78'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Д. Боудитч
Замена
Л. Варни
️️️️
Л. Фини
75'
74'
ГОЛ! 2:2!
А. Ревелл
Пас отдал
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:1!
Б. Питман
Пас отдал
К. Брю
68'
66'
Замена
К. Бэйкер
️️️️
С. Карратерс
Замена
Б. Питман
️️️️
Т. Бишоп
62'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ревелл
35'
Желтая карточка
Д. Пауэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Ф. Сирс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
3
Дин Левингтон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Милтон Кинс Донс
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
7
Карл Бэйкер
ПП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
4-4-2
1
Геркен
15
Смит
29
Эммануэль
30
Кенлок
6
Берра
8
Скьюз
24
Фини
8
Бишоп
17
Брю
20
Сирс
17
МакГолдрик
3-3-1-3
29
Барнс
3
Левингтон
13
Лонг
16
Уэлш
32
Балдок
8
Поттер
11
Карратерс
9
Боудитч
23
Мерфи
18
Ревелл
17
Пауэлл
24
Фини
42
Варни
42
Варни
24
Фини
8
Бишоп
11
Питман
11
Питман
8
Бишоп
11
Карратерс
7
Бэйкер
7
Бэйкер
11
Карратерс
9
Боудитч
28
Мэйнард
28
Мэйнард
9
Боудитч
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Милтон Кинс Донс
33
Бартош Биалковски
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
17
Адам МакДоннелл
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
Остались в запасе
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Ипсвич Таун - Милтон Кинс Донс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
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Англия. Первая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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