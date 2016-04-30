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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Шальке-04
Ганновер-96 - Шальке-04: обзор матча 30 апреля 2016
Ганновер-96
30.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Шальке-04
20'
А. Собич
11'
Э. Чупо-Мотинг
45'
К. Хунтелаар
80'
А. Шепф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Шальке-04
90'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Л. Сане
Замена
Э. Приб
️️️️
И. Фоссум
86'
80'
ГОЛ! 1:3!
А. Шепф
Пас отдал
Ж. Матип
78'
Замена
А. Шепф
️️️️
М. Майер
Замена
А. Салаи
️️️️
Н. Саренрен-Баце
76'
Замена
В. Сулеймани
️️️️
Ф. Клаус
71'
45'
Замена
С. Ритер
️️️️
Ж. Кайсара
45'
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Л. Сане
ГОЛ! 1:1!
А. Собич
Пас отдал
Н. Саренрен-Баце
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Л. Горецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
3-1-3-2-1
20
Цилер
26
Сане
3
Антон
2
Сакаи
3
Альборнос
8
Фоссум
30
Клаус
24
Шмидебах
10
Кийотаке
37
Саренрен-Баце
9
Собич
3-1-2-2-2
1
Ферманн
80
Кайсара
32
Матип
23
Колашинац
33
Нойштедтер
23
Хейбьерг
27
Горецка
10
Сане
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
30
Клаус
38
Сулеймани
38
Сулеймани
30
Клаус
8
Фоссум
7
Приб
7
Приб
8
Фоссум
37
Саренрен-Баце
11
Салаи
11
Салаи
37
Саренрен-Баце
7
Майер
18
Шепф
18
Шепф
7
Майер
80
Кайсара
27
Ритер
27
Ритер
80
Кайсара
10
Сане
20
Бельханда
20
Бельханда
10
Сане
Остались в запасе
Ганновер-96
Шальке-04
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Ганновер-96 - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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