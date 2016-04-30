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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 30 апреля 2016
Локомотив
30.04.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
42'
Я. Дюрица (АГ)
90+2'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
З. Луиш
Пас отдал
А. Зуев
Желтая карточка
Н. Пейчинович
86'
Замена
Э. Хенти
️️️️
А. Коломейцев
85'
84'
Желтая карточка
Д. Глушаков
82'
Желтая карточка
Е. Макеев
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Я. Дюрица
76'
75'
Желтая карточка
С. Песьяков
73'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Попов
68'
Желтая карточка
С. Брызгалов
65'
Желтая карточка
К. Промес
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Ндинга
58'
48'
Желтая карточка
И. Попов
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Дюрица
Пас отдал
И. Попов
Желтая карточка
Д. Ндинга
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
7
Джано
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
4
Дюрица
14
Чорлука
39
Пейчинович
88
Ндинга
23
Тарасов
11
Касаев
18
Коломейцев
19
Самедов
32
Шкулетич
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Макеев
2
Кутепов
92
Брызгалов
15
Пуцко
27
Ромуло
71
Попов
88
Глушаков
7
Джано
10
Промес
29
Зе Луиш
4
Дюрица
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
4
Дюрица
88
Ндинга
59
Миранчук
59
Миранчук
88
Ндинга
18
Коломейцев
19
Хенти
19
Хенти
18
Коломейцев
71
Попов
17
Зуев
17
Зуев
71
Попов
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Локомотив - Спартак
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Валерий Данченко (Уфа)
Инспектор:
Андрей Будогосский (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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