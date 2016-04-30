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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 30 апреля 2016
Атлетико
30.04.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
55'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
84'
Замена
Д. Монтьель
️️️️
Пити
Желтая карточка
М. Краневиттер
68'
64'
Замена
Манушу
️️️️
А. Амайя
58'
Замена
Пити
️️️️
Бебе
Замена
А. Гризманн
️️️️
О. Торрес
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
55'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Вьетто
54'
Замена
Коке
️️️️
Габи
45'
35'
Желтая карточка
Бебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Габи
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
34
Пабло Клаверия
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
10
Пити
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
9
Манушу
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Облак
21
Эрнандес
18
Гамес
20
Хименес
20
Хуанфран
5
Краневиттер
8
Торрес
14
Габи
18
Парти
10
Корреа
10
Вьетто
3-2-1-2-2
1
Хуан Карлос
15
Креспо
4
Амайя
2
Тито
17
Куини
3
Льоренте
19
Санчес
23
Эмбарба
12
Бебе
20
Мику
24
Гуэрра
14
Габи
6
Коке
6
Коке
14
Габи
8
Торрес
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Торрес
10
Вьетто
9
Торрес
9
Торрес
10
Вьетто
Пити
20
Монтьель
20
Монтьель
Пити
12
Бебе
10
Пити
10
Пити
12
Бебе
4
Амайя
9
Манушу
9
Манушу
4
Амайя
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
34
Пабло Клаверия
ЦЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
34
Пабло Клаверия
ЦЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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