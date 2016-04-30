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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лилль
Лорьян - Лилль: обзор матча 30 апреля 2016
Лорьян
30.04.2016, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
56'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Лилль
90'
Желтая карточка
М. Амалфитано
86'
Замена
Ф. Бальмон
️️️️
Р. Мавуба
82'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Эдер
Замена
Р. Геррейру
️️️️
В. Лаутоа
79'
Желтая карточка
Л. Гассама
71'
65'
Желтая карточка
М. Оббади
Замена
М. Бартельмэ
️️️️
Р. Филиппото
61'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Я. Жуффре
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Эдер
26'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
С. Буфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
4-2-2-1
23
Леком
2
Пайе
6
Лаутоа
14
Беллуджу
89
Гассама
22
Ндонг
8
Жуффре
12
Филиппото
12
Муканджо
9
Жанно
4-1-2-1-1
1
Эньяма
19
Сидибе
31
Сунзу
5
Сумаоро
14
Корчиа
10
Амаду
31
Амалфитано
24
Мавуба
17
Буфал
24
Эдер
8
Жуффре
19
Кабо
19
Кабо
8
Жуффре
6
Лаутоа
22
Геррейру
22
Геррейру
6
Лаутоа
12
Филиппото
28
Бартельмэ
28
Бартельмэ
12
Филиппото
17
Буфал
9
Лопеш
9
Лопеш
17
Буфал
24
Мавуба
15
Бальмон
15
Бальмон
24
Мавуба
24
Эдер
8
Бензия
8
Бензия
24
Эдер
Остались в запасе
Лорьян
Лилль
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лорьян - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Мустуар
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