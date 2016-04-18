март 2016
апрель 2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
18 апреля, понедельник
00:00
Тех. поражение
США. МЛС 2016
18 апреля, понедельник
02:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 32 тур
18 апреля, понедельник
12:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 20 тур
18 апреля, понедельник
17:00
Матч завершен
18 апреля, понедельник
17:00
Матч завершен
18 апреля, понедельник
18:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 24 тур
Дания. Суперлига (2015/2016), 25 тур
18 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 29 тур
18 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 30 тур
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 34 тур