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    Расписание матчей 18-04-2016

    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2015/2016)
    18 апреля, понедельник
    00:00
    Новокузнецк
    0:3
    Смена
    Тех. поражение
    США. МЛС 2016
    18 апреля, понедельник
    02:00
    Даллас
    2:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 32 тур
    18 апреля, понедельник
    12:00
    Луч
    1:1
    Оренбург
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    1:0
    Томь
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    15:00
    Енисей
    0:2
    Волгарь
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    15:00
    Сибирь
    2:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    16:00
    Спартак-2
    1:0
    Армавир
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    18:00
    Волга
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    18:00
    КАМАЗ
    0:0
    Факел
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    19:00
    Сокол
    3:2
    Тосно
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 20 тур
    18 апреля, понедельник
    14:00
    МИТОС
    0:0
    Ангушт
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    15:00
    Терек-2
    1:2
    Афипс
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    16:00
    Дружба
    2:0
    Астрахань
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    17:00
    Черноморец
    1:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    17:00
    Машук-КМВ
    0:4
    Краснодар-2
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    18:30
    Спартак-Нальчик
    0:0
    СКА
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    19:00
    Динамо
    4:2
    Алания
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 24 тур
    18 апреля, понедельник
    17:00
    Урал
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 25 тур
    18 апреля, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    0:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 29 тур
    18 апреля, понедельник
    20:00
    Генчлербирлиги
    3:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 30 тур
    18 апреля, понедельник
    21:00
    Брага
    3:0
    Тондела
    Матч завершен
    18 апреля, понедельник
    23:00
    Бенфика
    2:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 34 тур
    18 апреля, понедельник
    22:00
    Сток Сити
    0:4
    Тоттенхэм
    Матч завершен
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