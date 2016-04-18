Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Тосно
Сокол - Тосно: обзор матча 18 апреля 2016
Сокол
18.04.2016, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 2
Завершен
Тосно
5'
А. Коротаев
33'
А. Коротаев
90'
А. Коротаев
30'
М. Астафьев
90+3'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Тосно
Замена
Д. Борисов
️️️️
М. Бурченко
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Кутьин
ГОЛ! 3:1!
А. Коротаев
90'
85'
Замена
С. Сухарев
️️️️
М. Астафьев
Замена
Н. Хохлов
️️️️
М. Трусевич
84'
79'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Г. Тетрашвили
Желтая карточка
А. Перченок
78'
74'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
Желтая карточка
А. Коротаев
74'
Замена
А. Перченок
️️️️
М. Андреев
70'
66'
Замена
Е. Марков
️️️️
В. Галиулин
66'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Заболотный
37'
Желтая карточка
А. Аравин
ГОЛ! 2:1!
А. Коротаев
33'
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Астафьев
28'
Красная карточка
И. Гультяев
ГОЛ! 1:0!
А. Коротаев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Ника Чхапелия
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
3-4-2-1
31
Пчелинцев
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
8
Бурченко
30
Трусевич
70
Шевчук
34
Сабитов
77
Андреев
77
Романенко
24
Коротаев
3-1-3-3
25
Нигматуллин
35
Гультяев
25
Смирнов
2
Аравин
25
Бочков
4
Астафьев
3
Тетрашвили
21
Галиулин
98
Ильин
91
Заболотный
48
Кутьин
8
Бурченко
6
Борисов
6
Борисов
8
Бурченко
30
Трусевич
15
Хохлов
15
Хохлов
30
Трусевич
77
Андреев
7
Перченок
7
Перченок
77
Андреев
91
Заболотный
7
Чхапелия
7
Чхапелия
91
Заболотный
4
Астафьев
18
Сухарев
18
Сухарев
4
Астафьев
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
3
Тетрашвили
21
Галиулин
20
Марков
20
Марков
21
Галиулин
Остались в запасе
Сокол
Тосно
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
12
Василий Лукичев
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сокол - Тосно
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
Тосно
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+