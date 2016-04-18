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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Армавир
Спартак-2 - Армавир: обзор матча 18 апреля 2016
Спартак-2
18.04.2016, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 0
Завершен
Армавир
74'
Г. Мелкадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Армавир
Замена
А. Самсонов
️️️️
Г. Мелкадзе
88'
82'
Желтая карточка
Р. Войдель
81'
Замена
И. Логуа
️️️️
Ж. Бугуи
77'
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
И. Чежия
Замена
А. Федчук
️️️️
К. Савичев
75'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мелкадзе
74'
65'
Замена
Р. Григорян
️️️️
П. Деобальд
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Каюмов
65'
Замена
Д. Кутин
️️️️
С. Брызгалов
64'
56'
Замена
И. Чежия
️️️️
З. Арзиани
48'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
48'
43'
Желтая карточка
Ж. Бугуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Песьяков
2
Кутепов
15
Пуцко
92
Брызгалов
4
Савичев
94
Тимофеев
9
Комбаров
52
Леонтьев
7
Каюмов
77
Мелкадзе
13
Обухов
3-3-2-2
27
Комаров
20
Дугалич
24
Мирошниченко
55
Тараканов
17
Васильев
25
Арзиани
20
Войдель
57
Деобальд
92
Щадин
87
Мязин
34
Бугуи
92
Брызгалов
5
Кутин
5
Кутин
92
Брызгалов
7
Каюмов
99
Гулиев
99
Гулиев
7
Каюмов
77
Мелкадзе
8
Самсонов
8
Самсонов
77
Мелкадзе
4
Савичев
10
Федчук
10
Федчук
4
Савичев
25
Арзиани
3
Чежия
3
Чежия
25
Арзиани
34
Бугуи
7
Логуа
7
Логуа
34
Бугуи
57
Деобальд
28
Григорян
28
Григорян
57
Деобальд
Чежия
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
Чежия
Остались в запасе
Спартак-2
Армавир
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Евгений Бушманов
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
69
Василий Павлов
ЦФ
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
69
Василий Павлов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Армавир
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
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Спартак-2
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4
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11 сентября
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21 августа
1
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15 июля
2
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