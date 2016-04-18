Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 18 апреля 2016
Сток Сити
18.04.2016, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
9'
Г. Кейн
67'
Д. Алли
71'
Г. Кейн
82'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
90'
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Ламела
87'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
М. Дембеле
85'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Алли
82'
ГОЛ! 0:4!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
Ч. Адам
79'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Г. Уилэн
76'
71'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
Ж. Имбула
61'
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Шакири
45'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
4-2-1-3
24
Гивен
2
Вольшайд
17
Шоукросс
5
Кэмерон
5
Муниеса
12
Уилэн
16
Имбула
10
Шакири
9
Кркич
17
Афеллай
7
Арнаутович
3-2-1-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Уокер
3
Роуз
8
Дембеле
9
Ламела
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
12
Уилэн
16
Адам
16
Адам
12
Уилэн
10
Шакири
13
Хоселу
13
Хоселу
10
Шакири
8
Дембеле
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Дембеле
8
Алли
89
Шадли
89
Шадли
8
Алли
9
Ламела
7
Сон
7
Сон
9
Ламела
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
1
Якоб Хаугор
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Сток Сити
Тоттенхэм
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+