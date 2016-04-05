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    Расписание матчей 05-04-2016

    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2015/2016), 1/4 финала, первый матч
    5 апреля, вторник
    21:45
    Бавария
    1:0
    Бенфика
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Барселона
    2:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 21 тур
    5 апреля, вторник
    21:45
    Данди
    0:0
    Селтик
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 25 тур
    5 апреля, вторник
    21:45
    Партик Тисл
    1:0
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 40 тур
    5 апреля, вторник
    21:45
    Бернли
    0:0
    Кардифф
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Бирмингем Сити
    1:2
    Брайтон
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Брентфорд
    3:1
    Болтон
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Бристоль Сити
    1:1
    Ротерхэм
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Дерби Каунти
    4:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Ипсвич Таун
    0:0
    Чарльтон
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Лидс
    1:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Мидлсбро
    3:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Милтон Кинс Донс
    1:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Престон
    1:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    2:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    5 апреля, вторник
    22:00
    Рединг
    2:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
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