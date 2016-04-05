март 2016
апрель 2016
Лига чемпионов (2015/2016), 1/4 финала, первый матч
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 21 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 25 тур
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 40 тур
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
5 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
5 апреля, вторник
22:00
Матч завершен