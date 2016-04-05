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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Брайтон
Бирмингем Сити - Брайтон: обзор матча 05 апреля 2016
Бирмингем Сити
05.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
16'
К. Лафферти
29'
К. Голдсон
49'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Брайтон
Желтая карточка
Д. Дэвис
90'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
Д. Тораль
86'
Желтая карточка
П. Кэддис
82'
78'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Т. Хемед
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Ж. Магома
78'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
К. Лафферти
71'
69'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Луалуа
49'
ГОЛ! 1:2!
Л. Данк
Пас отдал
И. Скалак
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Голдсон
Пас отдал
И. Скалак
ГОЛ! 1:0!
К. Лафферти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
41
Кэддис
23
Спектор
17
Гроундс
5
Моррисон
8
Кифтенбельд
19
Магома
21
Тораль
25
Глисон
8
Дональдсон
9
Лафферти
4-4-1-1
13
Стокдейл
2
Бруно
6
Голдсон
5
Данк
23
Росеньор
38
Скалак
7
Каял
16
Стивенс
14
Сидуэлл
25
Луалуа
10
Хемед
9
Лафферти
16
Дэвис
16
Дэвис
9
Лафферти
19
Магома
31
Фаббрини
31
Фаббрини
19
Магома
21
Тораль
11
Коттерилл
11
Коттерилл
21
Тораль
25
Луалуа
18
Мерфи
18
Мерфи
25
Луалуа
10
Хемед
21
Уилсон
21
Уилсон
10
Хемед
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Брайтон
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
93
Антони Кноккарт
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Бирмингем Сити - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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