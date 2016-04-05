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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Халл Сити
Дерби Каунти - Халл Сити: обзор матча 05 апреля 2016
Дерби Каунти
05.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
4 : 0
Завершен
Халл Сити
30'
Б. Джонсон
38'
Б. Джонсон
84'
К. Мартин
90'
К. Брайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Халл Сити
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
90'
ГОЛ! 4:0!
К. Брайсон
Пас отдал
К. Мартин
90'
Замена
Д. Хансон
️️️️
Б. Джонсон
87'
ГОЛ! 3:0!
К. Мартин
Пас отдал
Б. Джонсон
84'
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
М. Ольссон
82'
74'
Желтая карточка
С. Клукас
70'
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
С. Алуко
63'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
М. Диаме
55'
Красная карточка
М. Одубайо
50'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Э. Робертсон
ГОЛ! 2:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Т. Инс
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
3-5-1-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
34
Торне
4
Джонсон
7
Брайсон
29
Ольссон
77
Расселл
10
Инс
18
Мартин
4-1-5
1
МакГрегор
28
Одубайо
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
14
Алуко
6
Клукас
23
Хаддлстоун
17
Диаме
4
Джонсон
6
Хансон
6
Хансон
4
Джонсон
29
Ольссон
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
29
Ольссон
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
17
Диаме
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
17
Диаме
14
Алуко
15
Мэлони
15
Мэлони
14
Алуко
3
Робертсон
11
Эрнандес
11
Эрнандес
3
Робертсон
Остались в запасе
Дерби Каунти
Халл Сити
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Дерби Каунти - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Прайд Парк
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