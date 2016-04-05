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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Бенфика
Бавария - Бенфика: обзор матча 05 апреля 2016
Бавария
05.04.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Бенфика
3'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Бенфика
89'
Замена
А. Самарис
️️️️
Пицци
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
84'
82'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Жонас
69'
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Митроглу
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Коста
68'
61'
Желтая карточка
В. Линделеф
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Й. Киммих
59'
58'
Желтая карточка
Жонас
Желтая карточка
Х. Бернат
41'
Желтая карточка
Ф. Рибери
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Х. Бернат
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Артуро Видаль
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ПЗ
10
Николас Гайтан
(К)
ЛП
8
Ренату Саншеш
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
17
Жонас
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
94
Талиска
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нойер
24
Бернат
5
Алаба
21
Лам
23
Видаль
6
Киммих
7
Рибери
6
Алькантара
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-1-2
31
Эдерсон
34
Алмейда
33
Жардел
3
Линделеф
19
Элизеу
8
Саншеш
15
Фейса
10
Гайтан
21
Пицци
11
Митроглу
17
Жонас
6
Киммих
88
Мартинес
88
Мартинес
6
Киммих
13
Мюллер
27
Гетце
27
Гетце
13
Мюллер
11
Коста
21
Коман
21
Коман
11
Коста
21
Пицци
22
Самарис
22
Самарис
21
Пицци
17
Жонас
11
Сальвио
11
Сальвио
17
Жонас
11
Митроглу
9
Хименес
9
Хименес
11
Митроглу
Остались в запасе
Бавария
Бенфика
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Паулу Лопеш
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
94
Талиска
АП
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
94
Талиска
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Бавария - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Помощники судьи:
Павел Сокольницки (Польша)
Томаш Листкевич (Польша)
Дополнительные помощники:
Павел Рачковски (Польша)
Томаш Мусял (Польша)
Резервный судья:
Радослав Сейка (Польша)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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