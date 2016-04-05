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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Вулверхэмптон
Милтон Кинс Донс - Вулверхэмптон: обзор матча 05 апреля 2016
Милтон Кинс Донс
05.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
6'
К. Хаус
62'
Д. Сэйвилл
67'
Д. Прайс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Вулверхэмптон
90'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Мэйсон
Желтая карточка
Д. Эммануэль-Томас
86'
85'
Желтая карточка
М. Доэрти
Желтая карточка
Д. Форстер-Каски
83'
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
Д. Пауэлл
78'
Замена
А. Ревелл
️️️️
Н. Мэйнард
74'
67'
ГОЛ! 0:3!
Д. Прайс
Пас отдал
А. Ле Фондре
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Бэйкер
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Д. Хенри
Желтая карточка
Д. Поттер
56'
45'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
М. Жиро
Желтая карточка
Э. Кэй
45'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
16
Джо Уэлш
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
41
Коннор Хант
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-5-2
55
Кроппер
6
Кэй
3
Левингтон
16
Уэлш
10
Форстер-Каски
32
Балдок
8
Поттер
11
Карратерс
7
Бэйкер
28
Мэйнард
17
Пауэлл
3-2-3-2
1
Икеме
23
Батт
2
Йорфа
30
Хаус
2
Доэрти
15
Коди
17
Хенри
19
Прайс
6
Сэйвилл
20
Мэйсон
19
Жиро
17
Пауэлл
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
17
Пауэлл
7
Бэйкер
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Бэйкер
28
Мэйнард
18
Ревелл
18
Ревелл
28
Мэйнард
20
Мэйсон
16
Эдвардс
16
Эдвардс
20
Мэйсон
19
Жиро
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
19
Жиро
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Вулверхэмптон
29
Чарли Барнс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
Главный тренер
Карл Робинсон
14
Натан Бирн
ПЗ
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
29
Чарли Барнс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
41
Коннор Хант
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Вулверхэмптон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
МК Стэдиум
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