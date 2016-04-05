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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ротерхэм
Бристоль Сити - Ротерхэм: обзор матча 05 апреля 2016
Бристоль Сити
05.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
55'
П. Одемвингие
12'
М. Дербишир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ротерхэм
Замена
Д. Коджиа
️️️️
П. Одемвингие
80'
Замена
Л. Фримен
️️️️
С. Голбоурн
75'
64'
Замена
Д. Уорд
️️️️
М. Дербишир
ГОЛ! 1:1!
П. Одемвингие
55'
Желтая карточка
К. Смит
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Дербишир
Пас отдал
Р. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
28
Шей Фейси
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-2-2-3
12
О'Доннелл
2
Мэтьюз
13
Голбоурн
17
Бэйкер
23
Брайан
44
Флинт
8
Смит
7
Пак
17
Томлин
18
Уилбрахам
27
Одемвингие
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
5
Броудфут
6
Вуд
12
Келли
45
Халфорд
8
Фреклингтон
18
Уорд
21
Смолвуд
27
Дербишир
9
Бест
13
Голбоурн
15
Фримен
15
Фримен
13
Голбоурн
27
Одемвингие
26
Коджиа
26
Коджиа
27
Одемвингие
27
Дербишир
25
Уорд
25
Уорд
27
Дербишир
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ротерхэм
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
28
Шей Фейси
ЦЗ
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
28
Шей Фейси
ЦЗ
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Джон Пембертон
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Бристоль Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Гэвин Уорд
(Суррей)
Стадион:
Эштон Гэйт
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