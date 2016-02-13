Джон Пембертон
Тренер
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Пембертон
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|18 ноября 1964
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Пембертон
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|18 ноября 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бристоль Сити
|16
|7
|6
|3
|Дата
|Матч
|13.02.2016
|Бристоль Сити
|2 : 1
|Ипсвич Таун
|20.02.2016
|Милтон Кинс Донс
|0 : 2
|Бристоль Сити
|23.02.2016
|Бристоль Сити
|0 : 4
|Брайтон
|27.02.2016
|Ноттингем Форест
|1 : 2
|Бристоль Сити
|05.03.2016
|Бристоль Сити
|0 : 2
|Кардифф
|08.03.2016
|Вулверхэмптон
|2 : 1
|Бристоль Сити
|12.03.2016
|Фулхэм
|1 : 2
|Бристоль Сити
|19.03.2016
|Бристоль Сити
|6 : 0
|Болтон
|02.04.2016
|Халл Сити
|4 : 0
|Бристоль Сити
|05.04.2016
|Бристоль Сити
|1 : 1
|Ротерхэм
|09.04.2016
|Бристоль Сити
|4 : 1
|Шеффилд Уэнсдэй
|16.04.2016
|Брентфорд
|1 : 1
|Бристоль Сити
|19.04.2016
|Бристоль Сити
|2 : 3
|Дерби Каунти
|23.04.2016
|Блэкберн
|2 : 2
|Бристоль Сити
|30.04.2016
|Бристоль Сити
|4 : 0
|Хаддерсфилд Таун
|07.05.2016
|Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 0
|Бристоль Сити