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Расписание матчей 16-04-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
март 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
апрель 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
май 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 24 тур Таблица
16 апреля, 14:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
Завершен
16 апреля, 17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
Завершен
16 апреля, 19:30
Зенит
5 : 2
Спартак
Завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 34 тур Таблица
16 апреля, 14:45
Норвич Сити
0 : 3
Сандерленд
Завершен
16 апреля, 17:00
Эвертон
1 : 1
Саутгемптон
Завершен
16 апреля, 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
Завершен
16 апреля, 17:00
Ньюкасл
3 : 0
Суонси
Завершен
16 апреля, 17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Уотфорд
Завершен
16 апреля, 19:30
Челси
0 : 3
Манчестер Сити
Завершен
Испания. Примера (2015/2016), 33 тур Таблица
16 апреля, 17:00
Хетафе
1 : 5
Реал
Завершен
16 апреля, 19:15
Лас-Пальмас
1 : 1
Спортинг
Завершен
16 апреля, 21:30
Эйбар
2 : 1
Реал Сосьедад
Завершен
16 апреля, 23:05
Сельта
1 : 1
Бетис
Завершен
Италия. Серия А (2015/2016), 33 тур Таблица
16 апреля, 16:00
Болонья
0 : 1
Торино
Завершен
16 апреля, 19:00
Карпи
4 : 1
Дженоа
Завершен
16 апреля, 21:45
Интер
2 : 0
Наполи
Завершен
Германия. Бундеслига (2015/2016), 30 тур Таблица
16 апреля, 16:30
Байер
3 : 0
Айнтрахт
Завершен
16 апреля, 16:30
Аугсбург
1 : 0
Штутгарт
Завершен
16 апреля, 16:30
Вердер
3 : 2
Вольфсбург
Завершен
16 апреля, 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Герта
Завершен
16 апреля, 16:30
Дармштадт
2 : 0
Ингольштадт
Завершен
16 апреля, 19:30
Бавария
3 : 0
Шальке-04
Завершен
Франция. Лига 1 (2015/2016), 34 тур Таблица
16 апреля, 18:00
ПСЖ
6 : 0
Кан
Завершен
16 апреля, 21:00
Труа
2 : 1
Реймс
Завершен
16 апреля, 21:00
Бордо
1 : 3
Анжер
Завершен
16 апреля, 21:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
Завершен
16 апреля, 21:00
Газелек
2 : 4
Лилль
Завершен
16 апреля, 21:00
Бастия
0 : 1
Сент-Этьен
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 21 тур Таблица
16 апреля, 14:00
Карелия
0 : 3
Текстильщик
Завершен
16 апреля, 14:00
Коломна
2 : 2
Спартак К
Завершен
16 апреля, 15:00
Москва
3 : 0
Домодедово
Завершен
16 апреля, 16:00
Олимп-Долгопрудный
3 : 1
Волга
Завершен
16 апреля, 16:00
Псков
0 : 0
Химки
Завершен
16 апреля, 17:00
Строгино
0 : 3
Сочи
Завершен
16 апреля, 17:00
ЦРФСО
0 : 1
Торпедо Вл
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 24 тур Таблица
16 апреля, 10:00
Ахмат (мол)
2 : 2
Краснодар (мол)
Завершен
16 апреля, 11:00
Уфа (мол)
2 : 2
Анжи (мол)
Завершен
16 апреля, 13:00
Динамо (мол)
4 : 1
Кр. Советов (мол)
Завершен
16 апреля, 14:00
Кубань (мол)
1 : 2
Ростов (мол)
Завершен
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 42 тур Таблица
16 апреля, 14:30
Болтон
1 : 2
Мидлсбро
Завершен
16 апреля, 17:00
Бирмингем Сити
1 : 2
Бернли
Завершен
16 апреля, 17:00
Блэкберн
0 : 2
Хаддерсфилд Таун
Завершен
16 апреля, 17:00
Брентфорд
1 : 1
Бристоль Сити
Завершен
16 апреля, 17:00
Кардифф
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Завершен
16 апреля, 17:00
Лидс
3 : 2
Рединг
Завершен
16 апреля, 17:00
Престон
1 : 1
Милтон Кинс Донс
Завершен
16 апреля, 17:00
Ротерхэм
0 : 0
Ноттингем Форест
Завершен
16 апреля, 17:00
Чарльтон
0 : 1
Дерби Каунти
Завершен
16 апреля, 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
Ипсвич Таун
Завершен
Испания. Сегунда (2015/2016), 34 тур Таблица
16 апреля, 19:00
Атлетик-2
1 : 1
Мирандес
Завершен
16 апреля, 19:00
Жирона
1 : 0
Алавес
Завершен
16 апреля, 19:00
Нумансия
1 : 1
Льягостера
Завершен
16 апреля, 19:00
Эльче
2 : 0
Луго
Завершен
16 апреля, 21:15
Вальядолид
1 : 2
Сарагоса
Завершен
США. МЛС 2016 Таблица
16 апреля, 02:00
Динамо Хьюстон
1 : 4
Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
Украина. Премьер-Лига (2015/2016), 22 тур Таблица
16 апреля, 00:00
Металлург
0 : 3
Сталь
Тех. поражение
16 апреля, 14:00
Александрия
2 : 0
Заря
Завершен
16 апреля, 17:00
Говерла
0 : 2
Динамо К
Завершен
16 апреля, 17:00
Днепр
5 : 0
Металлист
Завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 29 тур Таблица
16 апреля, 13:00
Эскишехирспор
1 : 2
Коньяспор
Завершен
16 апреля, 13:30
Ризеспор
0 : 1
Османлыспор
Завершен
16 апреля, 16:00
Антальяспор
4 : 2
Галатасарай
Завершен
16 апреля, 19:00
Сивасспор
1 : 2
Бешикташ
Завершен
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 31 тур Таблица
16 апреля, 17:00
Зальцбург
2 : 1
Рид
Завершен
16 апреля, 19:30
Штурм
1 : 0
Вольфсберг
Завершен
16 апреля, 19:30
Адмира
1 : 1
Грёдиг
Завершен
16 апреля, 19:30
Маттерсбург
0 : 0
Альтах
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 3 тур Таблица
16 апреля, 15:00
Белшина
4 : 2
Динамо-Брест
Завершен
16 апреля, 17:00
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
Нафтан
Завершен
16 апреля, 18:00
Минск
2 : 3
БАТЭ
Завершен
16 апреля, 20:00
Шахтер
0 : 0
Динамо Мн
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа A, 3 тур Таблица
16 апреля, 21:00
Ваасланд-Беверен
2 : 3
Кортрейк
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа C, 3 тур Таблица
16 апреля, 19:00
Зюлте-Варегем
1 : 2
Генк
Завершен
Бельгия. Плей-офф (2015/2016). группа B, 3 тур Таблица
16 апреля, 21:00
Локерен
1 : 0
Сент-Труйден
Завершен
16 апреля, 21:30
Мехелен
2 : 3
Шарлеруа
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 25 тур Таблица
16 апреля, 17:00
Орхус
0 : 2
Рандерс
Завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 31 тур Таблица
16 апреля, 19:30
Витесс
1 : 1
Хераклес
Завершен
16 апреля, 20:45
Фейеноорд
1 : 1
Гронинген
Завершен
16 апреля, 20:45
АЗ Алкмаар
5 : 1
Зволле
Завершен
16 апреля, 21:45
Рода
0 : 3
ПСВ
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 5 тур Таблица
16 апреля, 16:30
Стремсгодсет
2 : 1
Согндаль
Завершен
16 апреля, 19:00
Русенборг
3 : 0
Бранн
Завершен
Португалия. Примейра (2015/2016), 30 тур Таблица
16 апреля, 18:15
Арука
0 : 0
Риу Аве
Завершен
16 апреля, 20:30
Эшторил
1 : 0
Боавишта
Завершен
16 апреля, 22:45
Морейренcе
0 : 1
Спортинг
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 25 тур Таблица
16 апреля, 18:00
Теплице
2 : 2
Фастав
Завершен
16 апреля, 18:00
Словацко
0 : 2
Млада Болеслав
Завершен
16 апреля, 18:00
Пршибрам
1 : 2
Баник
Завершен
16 апреля, 18:00
Сигма
1 : 1
Славия
Завершен
16 апреля, 21:15
Слован
2 : 0
Высочина
Завершен
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 28 тур Таблица
16 апреля, 18:45
Сьон
2 : 1
Грассхоппер
Завершен
16 апреля, 21:00
Цюрих
0 : 1
Люцерн
Завершен
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