Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Тулуза
Лорьян - Тулуза: обзор матча 16 апреля 2016
Лорьян
16.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
90+1'
З. Туре
49'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Тулуза
ГОЛ! 1:1!
З. Туре
90'
+1
89'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Т. Думбия
Желтая карточка
Р. Абдулла
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
74'
Желтая карточка
О. Трехо
72'
Замена
П. Нинков
️️️️
Ж. Кана-Бийик
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Бартельмэ
70'
Замена
М. Уорис
️️️️
Б. Муканджо
64'
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Р. Филиппото
64'
58'
Замена
О. Трехо
️️️️
Э. Дидо
49'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Т. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
(К)
ЦФ
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
4-1-1-2-2
23
Леком
22
Геррейру
89
Гассама
31
Роуз
15
Туре
24
Абдулла
22
Ндонг
12
Филиппото
12
Муканджо
28
Бартельмэ
9
Жанно
4-1-3-2
40
Лафон
27
Кана-Бийик
29
Мубандже
20
Яго
32
Тиссеран
29
Бли
17
Дидо
3
Думбия
17
Регаттен
22
Брейтуэйт
10
Бен-Йеддер
28
Бартельмэ
19
Кабо
19
Кабо
28
Бартельмэ
12
Филиппото
8
Жуффре
8
Жуффре
12
Филиппото
12
Муканджо
20
Уорис
20
Уорис
12
Муканджо
27
Кана-Бийик
24
Нинков
24
Нинков
27
Кана-Бийик
3
Думбия
14
Бодигер
14
Бодигер
3
Думбия
17
Дидо
8
Трехо
8
Трехо
17
Дидо
Остались в запасе
Лорьян
Тулуза
30
Флоран Шажно
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
7
Сомалья
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
30
Флоран Шажно
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
7
Сомалья
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Лорьян - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Тулуза
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Тулуза» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+