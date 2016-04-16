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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Анжер
Бордо - Анжер: обзор матча 16 апреля 2016
Бордо
16.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 3
Завершен
Анжер
70'
Д. Ролан
61'
Ш. Ндойе
64'
М. Яттара
87'
Г. Бурийон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Анжер
87'
ГОЛ! 1:3!
Г. Бурийон
Пас отдал
Б. Кеткеофомфоне
Замена
В. Вада
️️️️
С. Ямбере
80'
74'
Замена
Г. Бурийон
️️️️
Т. Мангани
ГОЛ! 1:2!
Д. Ролан
70'
69'
Желтая карточка
Й. Эндрю
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Жуссие
65'
Замена
Малком
️️️️
И. Телин
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Яттара
Пас отдал
Б. Кеткеофомфоне
61'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндойе
Пас отдал
Т. Мангани
57'
Замена
М. Яттара
️️️️
П. Капелле
Желтая карточка
М. Дебюши
54'
34'
Красная карточка
И. Траоре
Желтая карточка
Ф. Жилберт
24'
9'
Желтая карточка
П. Капелле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Ульриш Раме
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Малком
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
3-2-2-3
40
Приор
24
Жилберт
4
Ямбере
23
Пабло
26
Контенто
26
Дебюши
20
Жуссие
18
Плашил
4
Ролан
92
Телин
14
Туре
3-2-3-2
30
Летеллье
29
Томас
8
Траоре
25
Бука
21
Эндрю
29
Сайсс
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
4
Ямбере
23
Вада
23
Вада
4
Ямбере
92
Телин
10
Малком
10
Малком
92
Телин
20
Жуссие
27
Кривелли
27
Кривелли
20
Жуссие
15
Капелле
19
Яттара
19
Яттара
15
Капелле
6
Мангани
6
Бурийон
6
Бурийон
6
Мангани
Остались в запасе
Бордо
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Ульриш Раме
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
29
Горан Каранович
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
29
Горан Каранович
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Ульриш Раме
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Бордо - Анжер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Шабан Дельма
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