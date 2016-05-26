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    Ульриш Раме

    Тренер
    Имя Ульриш
    Фамилия Раме
    Гражданство Франция
    Дата рождения 19 сентября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бордо 7 3 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.04.2016 Монако 1 : 2 Бордо
    10.04.2016 Марсель 0 : 0 Бордо
    16.04.2016 Бордо 1 : 3 Анжер
    11.05.2016 Бордо 1 : 1 ПСЖ
    30.04.2016 Труа 2 : 4 Бордо
    07.05.2016 Бордо 3 : 0 Лорьян
    14.05.2016 Кан 1 : 0 Бордо
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