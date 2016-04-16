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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 16 апреля 2016
Сельта
16.04.2016, суббота, 23:05
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
78'
П. Эрнандес
24'
А. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Бетис
90'
+2
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Ш. Мусонда
Желтая карточка
Ф. Орельяна
89'
82'
Желтая карточка
А. Сехудо
Желтая карточка
П. Эрнандес
78'
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Х. Кастро
78'
75'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Хоакин
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Н. Радойя
75'
Желтая карточка
Х. Кастро
73'
65'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Д. Себальос
Желтая карточка
Г. Кабрал
59'
56'
Желтая карточка
Д. Себальос
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Бове
44'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Васс
41'
32'
Желтая карточка
Р. Кастро
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Н'Диайе
Пас отдал
М. Монтойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Марсело Диас
ОП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-2-1-1-3
36
Бланко
21
Гомес
22
Кабрал
22
Радойя
17
Кастро
21
Планас
10
Васс
14
Орельяна
3
Нолито
12
Бове
11
Гуидетти
4-1-2-2-1
1
Адан
33
Монтойя
18
Гонсалес
2
Молинеро
2
Пеццелла
6
Петрос
25
Себальос
21
Н'Диайе
17
Хоакин
21
Мусонда
24
Кастро
10
Васс
21
Диас
21
Диас
10
Васс
22
Радойя
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Радойя
12
Бове
10
Аспас
10
Аспас
12
Бове
17
Хоакин
25
Торрес
25
Торрес
17
Хоакин
25
Себальос
16
Сехудо
16
Сехудо
25
Себальос
21
Мусонда
20
Портильо
20
Портильо
21
Мусонда
Остались в запасе
Сельта
Бетис
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Сельта - Бетис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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