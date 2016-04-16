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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Суонси
Ньюкасл - Суонси: обзор матча 16 апреля 2016
Ньюкасл
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Суонси
40'
Д. Ласселлс
82'
М. Сиссоко
89'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Суонси
ГОЛ! 3:0!
Э. Таунсенд
Пас отдал
А. Митрович
89'
84'
Замена
У. Раутледж
️️️️
А. Палоски
ГОЛ! 2:0!
М. Сиссоко
82'
Замена
А. Митрович
️️️️
П. Сиссе
80'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Вейналдум
73'
Желтая карточка
В. Анита
73'
71'
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Айю
Замена
Д. Шелви
️️️️
Ш. Тиоте
66'
57'
Замена
М. Барроу
️️️️
Л. Фер
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласселлс
Пас отдал
Э. Таунсенд
40'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
22'
9'
Желтая карточка
Л. Фер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
17
Роландо Ааронс
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
3-5-1-1
1
Дарлоу
14
Дамметт
24
Ласселлс
99
Мбемба
17
Сиссоко
24
Тиоте
6
Анита
4
Коулбэк
23
Вейналдум
25
Таунсенд
61
Сиссе
4-1-2-2-1
22
Фабиански
22
Ранхель
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
8
Фер
10
Монтеро
4
Корк
10
Сигурдссон
24
Айю
9
Палоски
24
Тиоте
26
Шелви
26
Шелви
24
Тиоте
61
Сиссе
9
Митрович
9
Митрович
61
Сиссе
23
Вейналдум
22
Перес
22
Перес
23
Вейналдум
8
Фер
77
Барроу
77
Барроу
8
Фер
9
Палоски
15
Раутледж
15
Раутледж
9
Палоски
24
Айю
18
Гомис
18
Гомис
24
Айю
Остались в запасе
Ньюкасл
Суонси
17
Роландо Ааронс
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
6
Сим Де Йонг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Ньюкасл - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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