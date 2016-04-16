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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Бернли
Бирмингем Сити - Бернли: обзор матча 16 апреля 2016
Бирмингем Сити
16.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
55'
Ж. Магома
31'
Д. Бойд
77'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Бернли
Вторая желтая
Д. Тораль
90'
+4
89'
Замена
Д. Тарковски
️️️️
А. Грэй
84'
Желтая карточка
Д. Марни
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Д. Коттерилл
79'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Ж. Магома
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Бойд
71'
Желтая карточка
Д. Бойд
60'
Замена
Л. Дайер
️️️️
С. Эрфилд
ГОЛ! 1:1!
Ж. Магома
55'
46'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Д. Бартон
37'
Желтая карточка
С. Уорд
Желтая карточка
Д. Тораль
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бойд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
41
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
22
Ллойд Дайер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-4-2
1
Легздиньш
41
Кэддис
5
Моррисон
5
Шоттон
17
Гроундс
19
Магома
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
21
Тораль
8
Дональдсон
11
Коттерилл
3-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
5
Кин
15
Ми
8
Бартон
3
Уорд
25
Марни
37
Эрфилд
45
Грэй
35
Барнс
21
Бойд
19
Магома
9
Лафферти
9
Лафферти
19
Магома
11
Коттерилл
31
Фаббрини
31
Фаббрини
11
Коттерилл
45
Грэй
6
Тарковски
6
Тарковски
45
Грэй
37
Эрфилд
22
Дайер
22
Дайер
37
Эрфилд
8
Бартон
3
Джонс
3
Джонс
8
Бартон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бернли
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Бирмингем Сити - Бернли
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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