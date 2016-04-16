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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал Сосьедад
Эйбар - Реал Сосьедад: обзор матча 16 апреля 2016
Эйбар
16.04.2016, суббота, 21:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
32'
С. Энрих
58'
Г. Эскаланте
7'
Д. Зурутуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
Х. Рульи
90'
+2
Желтая карточка
И. Мартинес
90'
+1
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
И. Рамис
89'
Замена
Хота
️️️️
Борха
87'
84'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Бергара
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Энрих
78'
76'
Замена
Брума
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Д. Юнка
73'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
69'
Замена
Д. Юнка
️️️️
Т. Инуи
68'
65'
Замена
Жонатас
️️️️
Х. Прието
ГОЛ! 2:1!
Г. Эскаланте
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Энрих
Пас отдал
А. Капа
32'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зурутуса
Пас отдал
Ю. Бершиче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эйбар
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
24
Хота
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
4-3-1-2
13
Риесго
13
Луна
15
Ансотеги
4
Рамис
2
Капа
14
Дани Гарсия
20
Кеко
8
Эскаланте
14
Инуи
9
Энрих
17
Борха
4-4-1-1
28
Рульи
6
Элустондо
26
Мартинес
13
Рейес
17
Бершиче
10
Прието
5
Бергара
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
10
Вела
17
Борха
24
Хота
24
Хота
17
Борха
14
Инуи
17
Юнка
17
Юнка
14
Инуи
9
Энрих
8
Гонсалес
8
Гонсалес
9
Энрих
17
Зурутуса
77
Брума
77
Брума
17
Зурутуса
5
Бергара
23
Гранеро
23
Гранеро
5
Бергара
10
Прието
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Прието
Остались в запасе
Эйбар
Реал Сосьедад
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Ирурета
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Эйбар - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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