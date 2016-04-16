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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 16 апреля 2016
Динамо (мол)
16.04.2016, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
4 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
32'
Н. Обольский
81'
П. Соломатин
86'
В. Грулев
90+2'
П. Соломатин (П)
63'
С. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Соломатин
90'
+2
Замена
Н. Киреев
️️️️
Э. Шолох
89'
ГОЛ! 3:1!
В. Грулев
86'
Желтая карточка
П. Лелюхин
83'
ГОЛ! 2:1!
П. Соломатин
81'
77'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
Е. Голенков
Замена
Д. Седых
️️️️
М. Могулкин
75'
Замена
Н. Климов
️️️️
С. Матвийчук
74'
Желтая карточка
С. Матвийчук
68'
67'
Желтая карточка
И. Визнович
66'
Замена
А. Калинин
️️️️
Д. Попов
Замена
П. Соломатин
️️️️
К. Бурыкин
65'
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Козлов
Замена
В. Грулев
️️️️
Н. Обольский
46'
Замена
П. Лелюхин
️️️️
А. Катрич
46'
Замена
И. Зириков
️️️️
И. Лещук
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Обольский
32'
17'
Желтая карточка
А. Краснов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
93
Эдуард Шолох
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
70
Данила Попов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
84
Иван Зириков
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
60
Артем Горбулин
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
66
Павел Лелюхин
ЦП
98
Денис Седых
ЦП
22
Никита Киреев
ЦФ
92
Максим Обольский
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
80
Леонид Афиногентов
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
4-3-2-1
31
Лещук
8
Каляшин
2
Евтушенко
44
Калугин
5
Матвийчук
93
Шолох
88
Левин
77
Могулкин
31
Бурыкин
77
Катрич
9
Обольский
3-2-2-3
79
Ермаков
22
Краснов
89
Масальский
6
Козлов
44
Бирюков
23
Макушкин
61
Кирица
70
Попов
98
Визнович
27
Ахиссан
69
Голенков
77
Катрич
66
Лелюхин
66
Лелюхин
77
Катрич
5
Матвийчук
74
Климов
74
Климов
5
Матвийчук
9
Обольский
27
Грулев
27
Грулев
9
Обольский
77
Могулкин
98
Седых
98
Седых
77
Могулкин
93
Шолох
22
Киреев
22
Киреев
93
Шолох
31
Лещук
84
Зириков
84
Зириков
31
Лещук
31
Бурыкин
31
Соломатин
31
Соломатин
31
Бурыкин
69
Голенков
80
Афиногентов
80
Афиногентов
69
Голенков
70
Попов
55
Калинин
55
Калинин
70
Попов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кр. Советов (мол)
60
Артем Горбулин
ЦЗ
92
Максим Обольский
ЦФ
83
Андрей Ребриков
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
Остались в запасе
60
Артем Горбулин
ЦЗ
92
Максим Обольский
ЦФ
83
Андрей Ребриков
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
Остались в запасе
Статистика матча Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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