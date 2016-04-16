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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 16 апреля 2016
Челси
16.04.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
31'
С. Агуэро
55'
С. Агуэро
80'
С. Агуэро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
85'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
80'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Агуэро
Замена
А. Бегович
️️️️
Д. Оби Микел
79'
Красная карточка
Т. Куртуа
78'
75'
Замена
Ф. Делф
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Д. Оби Микел
72'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Виллиан
70'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Педро
70'
67'
Замена
Б. Санья
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
62'
55'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
47'
Желтая карточка
С. Насри
43'
Желтая карточка
Н. Отаменди
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
27'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
21
Баба
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
12
Оби Микел
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
3-4-2-1
1
Харт
16
Навас
5
Мангала
30
Отаменди
5
Сабалета
5
Фернандиньо
42
Туре
11
Коларов
11
Де Брюйне
14
Насри
10
Агуэро
9
Педро
29
Кенеди
29
Кенеди
9
Педро
12
Оби Микел
31
Бегович
31
Бегович
12
Оби Микел
10
Виллиан
11
Траоре
11
Траоре
10
Виллиан
5
Сабалета
3
Санья
3
Санья
5
Сабалета
14
Насри
18
Делф
18
Делф
14
Насри
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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