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    Расписание матчей 25-04-2016

    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    25 апреля, понедельник
    02:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    3:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 33 тур
    25 апреля, понедельник
    13:30
    Байкал
    2:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    16:00
    Томь
    2:1
    Сокол
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    16:00
    Оренбург
    0:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    17:30
    Волгарь
    1:1
    Тюмень
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    18:30
    Тосно
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    18:30
    Шинник
    1:1
    Луч
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    19:00
    Армавир
    2:3
    Енисей
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    19:00
    Арсенал
    3:1
    Сибирь
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    19:00
    Факел
    2:2
    Спартак-2
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    19:00
    Зенит-2
    3:1
    Балтика
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 21 тур
    25 апреля, понедельник
    16:00
    Краснодар-2
    1:1
    Дружба
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    16:00
    Ангушт
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    17:00
    Черноморец
    2:0
    Астрахань
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    17:00
    Биолог-Новокубанск
    0:2
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    17:00
    СКА
    3:0
    МИТОС
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    18:00
    Алания
    1:0
    Терек-2
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    18:00
    Афипс
    1:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 35 тур
    25 апреля, понедельник
    16:00
    Рома
    1:0
    Наполи
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    18:00
    Верона
    2:1
    Милан
    Матч завершен
    25 апреля, понедельник
    20:00
    Карпи
    1:0
    Эмполи
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 23 тур
    25 апреля, понедельник
    17:00
    Москва
    0:2
    Химки
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 4 тур
    25 апреля, понедельник
    17:30
    Гранит
    1:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 7 тур
    25 апреля, понедельник
    20:00
    Хаугесунд
    3:1
    Стабек
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 26 тур
    25 апреля, понедельник
    20:00
    Рандерс
    0:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 30 тур
    25 апреля, понедельник
    20:00
    Газиантепспор
    1:3
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 35 тур
    25 апреля, понедельник
    21:30
    Сельта
    2:1
    Гранада
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 35 тур
    25 апреля, понедельник
    22:00
    Тоттенхэм
    1:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
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