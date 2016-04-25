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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Эмполи
Карпи - Эмполи: обзор матча 25 апреля 2016
Карпи
25.04.2016, понедельник, 20:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
85'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Эмполи
90'
+5
Желтая карточка
М. Маккароне
Желтая карточка
М. Манкозу
90'
+4
Вторая желтая
Л. Лолло
90'
88'
Замена
Л. Биттанте
️️️️
М. Дзамбелли
86'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Л. Паредес
ГОЛ! 1:0!
К. Ласанья
Пас отдал
Л. Паскиути
85'
Замена
М. Манкозу
️️️️
Д. Мбакогу
84'
Желтая карточка
Р. Бьянко
79'
68'
Замена
Д. Кроче
️️️️
М. Бюхель
65'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
А. Ди Гаудио
64'
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Крими
54'
46'
Желтая карточка
М. Дзамбелли
Желтая карточка
Л. Лолло
30'
25'
Красная карточка
Л. Мчедлидзе
Желтая карточка
М. Крими
21'
18'
Желтая карточка
У. Чосич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Эмполи
12
Габриэль Мели
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
71
Альберто Пикки
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-5-1
27
Белец
5
Поли
6
Романьоли
5
Гальоло
3
Летизия
17
Крими
23
Ди Гаудио
20
Лолло
8
Бьянко
19
Паскиути
10
Мбакогу
4-1-2-1-2
22
Пелаготти
13
Дзамбелли
21
Коста
15
Чосич
6
Мариу Руй
5
Паредес
10
Бюхель
7
Зелински
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
23
Ди Гаудио
18
Де Гузман
18
Де Гузман
23
Ди Гаудио
17
Крими
15
Ласанья
15
Ласанья
17
Крими
10
Мбакогу
25
Манкозу
25
Манкозу
10
Мбакогу
13
Дзамбелли
27
Биттанте
27
Биттанте
13
Дзамбелли
10
Бюхель
11
Кроче
11
Кроче
10
Бюхель
5
Паредес
7
Маккароне
7
Маккароне
5
Паредес
Остались в запасе
Карпи
Эмполи
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
12
Габриэль Мели
ВР
71
Альберто Пикки
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
91
Симоне Коломби
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
12
Габриэль Мели
ВР
71
Альберто Пикки
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Карпи - Эмполи
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Сандро Кабасси
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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