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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 25 апреля 2016
Рома
25.04.2016, понедельник, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
89'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
90'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Жоржиньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Салах
89'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
81'
79'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Аллан
75'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
74'
Желтая карточка
Жоржиньо
70'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
А. Рюдигер
47'
Замена
Майкон
️️️️
А. Флоренци
45'
41'
Желтая карточка
К. Кулибали
41'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Желтая карточка
М. Пьянич
38'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
К. Манолас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-2-1
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
24
Флоренци
44
Наингголан
15
Пьянич
20
Кейта
92
Эль-Шаарави
10
Салах
8
Перотти
4-3-3
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
17
Гамшик
25
Аллан
21
Жоржиньо
7
Кальехон
9
Игуаин
10
Мертенс
44
Манолас
87
Жуканович
87
Жуканович
44
Манолас
24
Флоренци
13
Майкон
13
Майкон
24
Флоренци
92
Эль-Шаарави
10
Тотти
10
Тотти
92
Эль-Шаарави
25
Аллан
5
Лопес
5
Лопес
25
Аллан
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
21
Жоржиньо
11
Габбиадини
11
Габбиадини
21
Жоржиньо
Остались в запасе
Рома
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Наполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD, Матч ТВ
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