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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - СКА-Хабаровск
Оренбург - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 апреля 2016
Оренбург
25.04.2016, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - СКА-Хабаровск
Замена
Н. Саталкин
️️️️
Р. Воробьев
81'
75'
Замена
В. Плетин
️️️️
С. Нестеренко
Замена
И. Коронов
️️️️
В. Парняков
73'
Замена
А. Делькин
️️️️
Х. Аппаев
68'
67'
Замена
Н. Калинский
️️️️
А. Воронкин
Желтая карточка
В. Парняков
66'
65'
Замена
Д. Озманов
️️️️
С. Прокофьев
Желтая карточка
А. Ойеволе
48'
Желтая карточка
Ф. Васиев
45'
45'
Желтая карточка
А. Кацаев
31'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Г. Илуридзе
14'
Желтая карточка
Г. Наваловский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
14
Николай Радченко
ЦЗ
19
Василий Плетин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-3-2-1-1
9
Руденко
15
Андреев
58
Ойеволе
10
Парняков
26
Васиев
8
Афонин
2
Полуяхтов
84
Воробьев
8
Шогенов
88
Маркелов
14
Аппаев
3-2-3-2
99
Дюпин
88
Киреев
88
Наваловский
5
Микуцкис
5
Нестеренко
10
Никифоров
10
Кацаев
2
Димидко
3
Воронкин
21
Илуридзе
11
Прокофьев
84
Воробьев
87
Саталкин
87
Саталкин
84
Воробьев
10
Парняков
14
Коронов
14
Коронов
10
Парняков
14
Аппаев
90
Делькин
90
Делькин
14
Аппаев
11
Прокофьев
17
Озманов
17
Озманов
11
Прокофьев
5
Нестеренко
19
Плетин
19
Плетин
5
Нестеренко
3
Воронкин
78
Калинский
78
Калинский
3
Воронкин
21
Илуридзе
10
Базелюк
10
Базелюк
21
Илуридзе
Остались в запасе
Оренбург
СКА-Хабаровск
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
14
Николай Радченко
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
Остались в запасе
14
Николай Радченко
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Оренбург - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Газовик
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