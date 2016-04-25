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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Волга
Тосно - Волга: обзор матча 25 апреля 2016
Тосно
25.04.2016, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Волга
79'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Волга
87'
Желтая карточка
Н. Замалиев
85'
Вторая желтая
Д. Маляка
84'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Полянин
ГОЛ! 1:0!
В. Ильин
79'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Причиненко
73'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Заболотный
72'
Замена
А. Бочков
️️️️
А. Аравин
70'
68'
Замена
А. Миносян
️️️️
А. Козлов
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Кутьин
60'
53'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Лукьянов
26'
Желтая карточка
Д. Маляка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
3-5-2
25
Нигматуллин
2
Аравин
18
Сухарев
25
Смирнов
23
Причиненко
9
Мухаметшин
21
Галиулин
3
Тетрашвили
4
Астафьев
91
Заболотный
48
Кутьин
4-3-3
1
Вавилин
6
Полянин
77
Прошин
25
Буйволов
19
Гарбуз
13
Замалиев
10
Петров
15
Маляка
9
Лукьянов
11
Саркисов
32
Козлов
2
Аравин
25
Бочков
25
Бочков
2
Аравин
23
Причиненко
8
Чиркин
8
Чиркин
23
Причиненко
91
Заболотный
20
Марков
20
Марков
91
Заболотный
48
Кутьин
98
Ильин
98
Ильин
48
Кутьин
9
Лукьянов
77
Костюков
77
Костюков
9
Лукьянов
32
Козлов
7
Миносян
7
Миносян
32
Козлов
6
Полянин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Полянин
Остались в запасе
Тосно
Волга
1
Эдуард Байчора
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Михаил Комков
ПП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Статистика матча Тосно - Волга
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Электрон
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