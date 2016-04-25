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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 25 апреля 2016
Тоттенхэм
25.04.2016, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
33'
К. Доусон (АГ)
73'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
90'
Замена
Сандро
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Алли
90'
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Ламела
85'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Э. Дайер
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Доусон
Пас отдал
К. Гарднер
60'
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Доусон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
3
Роуз
2
Уокер
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
4-5-1
13
Майхилл
35
Эванс
15
Доусон
36
Маколи
13
Ольссон
24
Флетчер
29
Сессеньон
8
Гарднер
22
Якоб
16
МакКлин
23
Рондон
15
Дайер
8
Мэйсон
8
Мэйсон
15
Дайер
8
Алли
89
Шадли
89
Шадли
8
Алли
9
Ламела
7
Сон
7
Сон
9
Ламела
29
Сессеньон
30
Сандро
30
Сандро
29
Сессеньон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Алекс Палмер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD, Матч ТВ
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