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    Расписание матчей 09-03-2016

    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2015/2016), 1/8 финала, ответный матч
    9 марта, среда
    20:00
    Зенит
    1:2
    Бенфика
    Матч завершен
    9 марта, среда
    22:45
    Челси
    1:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 27 тур
    9 марта, среда
    20:30
    Бастия
    0:0
    Нант
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 28 тур
    9 марта, среда
    20:30
    Газелек
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 25 тур
    9 марта, среда
    22:45
    Сент-Джонстон
    1:0
    Инвернесс
    Матч завершен
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