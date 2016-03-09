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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Марсель
Газелек - Марсель: обзор матча 09 марта 2016
Газелек
09.03.2016, среда, 20:30
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
84'
М. Ларби
80'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Марсель
ГОЛ! 1:1!
М. Ларби
84'
83'
Замена
Л. Силва
️️️️
Р. Кабелла
Замена
А. Шермити
️️️️
Д. Джокович
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
М. Батшуайи
76'
Замена
Ф. Товен
️️️️
А. Ромао
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
Д. Тшибумбу
72'
Желтая карточка
И. Силла
70'
65'
Замена
Б. Сарр
️️️️
С. Флетчер
64'
Желтая карточка
Р. Кабелла
38'
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
Д. Ле Монье
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Газелек
30
Жюль Года
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
41
Йоанн Кампанини
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
3-2-3-2
1
Маури
4
Филиппи
18
Мартинес
12
Мангане
6
Дюкортью
4
Силла
10
Ларби
8
Ле Монье
88
Джокович
19
Зуа
24
Тшибумбу
3-2-2-1-2
30
Манданда
22
Исла
4
Рекик
63
Н'Кулу
22
Манкильо
23
Менди
15
Ромао
14
Н'Куду
5
Кабелла
26
Флетчер
44
Батшуайи
24
Тшибумбу
29
Бутаиб
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
88
Джокович
27
Шермити
27
Шермити
88
Джокович
26
Флетчер
70
Сарр
70
Сарр
26
Флетчер
5
Кабелла
16
Силва
16
Силва
5
Кабелла
15
Ромао
10
Товен
10
Товен
15
Ромао
Остались в запасе
Газелек
Марсель
20
Луис Поджи
ЦП
13
Алассан Туре
ЦЗ
41
Йоанн Кампанини
ЦП
30
Жюль Года
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
13
Алассан Туре
ЦЗ
41
Йоанн Кампанини
ЦП
30
Жюль Года
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Газелек - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Анже Казанова
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