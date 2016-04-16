Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты

В матче 34-го тура Лиги 1 «Лилль» со счетом 4:2 переиграл «Газелек». В составе победителей три гола забил Софьян Буфал, еще один мяч отправил в свои ворота Пабло Мартинес, за «Газелек» отличились Грэгори Пужоль и Алассане Туре.

В других встречах тура «Труа» одолел «Реймс», «Бордо» проиграл «Анжеру», «Лорьян» и «Тулуза» разошлись миром, «Бастия» потерпела поражение от «Сент-Этьена».

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

Труа – Реймс – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Камю, 50; 2:0 – Ниве (с пенальти), 61; 2:1 – Бифума, 64.

Бордо – Анжер – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Н’Дойе, 61; 0:2 – Ятарра, 64; 1:2 – Ролан, 70; 1:3 – Бурильон, 87.

Удаление: Траоре, 34.

Лорьян – Тулуза – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 49; 1:1 – Туре, 90.

Газелек – Лилль – 2:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Буфал, 19; 1:1 – Пужоль, 41; 1:2 – Буфал, 75; 1:3 – Буфал, 85; 2:3 – Туре, 86; 2:4 – Мартинес (в свои ворота), 88.

Удаление: Филиппи, 67.

Бастия – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ру, 75.

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Турнирная таблица Лиги 1