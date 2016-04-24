Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты

В матче 35-го тура «Монпелье» в родных стенах, играя в меньшинстве, добыл крупную победу над «Труа» – 4:1.

В других встречах «Сент-Этьен» обыграл «Лорьян», «Генгам» сыграл вничью с «Каном», «Газелек» в непростой борьбе одолел «Бастию».

Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

Сент-Этьен – Лорьян – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ру, 76; 2:0 – Ру, 90.

Генгам – Кан – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Роделен, 30; 1:1 – Сорбон, 83.

Удаления: Жиресс, 79 – Соб, 90.

Газелек – Бастия – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Нгандо, 9; 1:1 – Бутаиб, 20; 2:1 – Пужоль, 37; 3:1 – Ларби, 63 (с пенальти); 3:2 – Каюзак, 77.

Монпелье – Труа – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Руссийон, 13; 1:1 – Дарбио, 20; 2:1 – Санер, 27 (в свои ворота); 3:1 – Мартен, 34; 4:1 – Камара, 56.

Удаление: Хилтон, 41.

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