январь 2015
февраль 2016
Испания. Примера (2015/2016), 23 тур
Испания. Сегунда (2015/2016), 24 тур
7 февраля, воскресенье
19:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016), 20 тур
7 февраля, воскресенье
14:30
Матч завершен
7 февраля, воскресенье
16:00
Матч завершен
7 февраля, воскресенье
20:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2015/2016), 22 тур
Италия. Серия А (2015/2016), 24 тур
Швейцария. Суперлига (2015/2016), 19 тур
Кубок Атлантики 2016, Финал
Греция. Суперлига (2015/2016), 21 тур
Франция. Лига 1 (2015/2016), 25 тур
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 25 тур
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 25 тур
Германия. Бундеслига (2015/2016), 20 тур
Австрия. Бундеслига (2015/2016), 21 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 21 тур
7 февраля, воскресенье
19:00
Матч завершен
7 февраля, воскресенье
19:00
Матч завершен
Кубок Атлантики 2016, Матч за 3-е место