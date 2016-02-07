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    Расписание матчей 07-02-2016

    январь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    март 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2015/2016), 23 тур
    7 февраля, воскресенье
    00:05
    Спортинг
    1:1
    Депортиво
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    14:00
    Леванте
    0:2
    Барселона
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    18:00
    Бетис
    1:0
    Валенсия
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    20:15
    Сельта
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    22:30
    Гранада
    1:2
    Реал
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 24 тур
    7 февраля, воскресенье
    14:00
    Алькоркон
    3:3
    Кордоба
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Алавес
    1:0
    Льягостера
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Жирона
    1:1
    Химнастик
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Луго
    1:4
    Мирандес
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    2:3
    Атлетик-2
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    21:15
    Осасуна
    0:0
    Альмерия
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 20 тур
    7 февраля, воскресенье
    14:30
    Ризеспор
    1:1
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    16:00
    Акхисар Беледиеспор
    2:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    20:00
    Бешикташ
    4:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 22 тур
    7 февраля, воскресенье
    14:30
    Аякс
    2:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    16:30
    Де Графсхап
    1:1
    НЕК
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:0
    Камбур
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    18:45
    Утрехт
    0:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 24 тур
    7 февраля, воскресенье
    14:30
    Верона
    3:3
    Интер
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    17:00
    Наполи
    1:0
    Карпи
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    17:00
    Торино
    1:2
    Кьево
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    17:00
    Фрозиноне
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    2:2
    Палермо
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    17:00
    Милан
    1:1
    Удинезе
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    20:00
    Аталанта
    0:0
    Эмполи
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    22:45
    Рома
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2015/2016), 19 тур
    7 февраля, воскресенье
    15:45
    Санкт-Галлен
    1:2
    Тун
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    15:45
    Цюрих
    0:1
    Сьон
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    18:00
    Базель
    3:0
    Люцерн
    Матч завершен
    Кубок Атлантики 2016, Финал
    7 февраля, воскресенье
    16:00
    Зенит
    1:1
    (4:3)п
    Эребру
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 21 тур
    7 февраля, воскресенье
    16:00
    Ираклис
    1:0
    ПАС
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    1:0
    АЕК
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    18:15
    Верия
    2:0
    АЕЛ
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 25 тур
    7 февраля, воскресенье
    16:00
    Лилль
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Бордо
    1:4
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    23:00
    Марсель
    1:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 25 тур
    7 февраля, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    1:0
    Гент
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    20:00
    Стандард
    1:2
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    22:00
    Локерен
    0:1
    Остенде
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 25 тур
    7 февраля, воскресенье
    16:30
    Борнмут
    0:2
    Арсенал
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Челси
    1:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 20 тур
    7 февраля, воскресенье
    17:30
    Гамбург
    1:1
    Кельн
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:30
    Хоффенхайм
    0:2
    Дармштадт
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2015/2016), 21 тур
    7 февраля, воскресенье
    18:30
    Адмира
    1:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 21 тур
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Пасуш де Феррейра
    0:1
    Боавишта
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Униан Мадейра
    0:1
    Морейренcе
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    19:00
    Академика
    2:2
    Насьональ
    Матч завершен
    7 февраля, воскресенье
    22:15
    Порту
    1:2
    Арука
    Матч завершен
    Кубок Атлантики 2016, Матч за 3-е место
    7 февраля, воскресенье
    21:00
    Локомотив
    1:2
    Орхус
    Матч завершен
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