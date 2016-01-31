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    Расписание матчей 31-01-2016

    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2015/2016), 22 тур
    31 января, воскресенье
    00:05
    Реал Сосьедад
    2:1
    Бетис
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    14:00
    Севилья
    3:1
    Леванте
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:00
    Валенсия
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:15
    Лас-Пальмас
    2:1
    Сельта
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:30
    Реал
    6:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 23 тур
    31 января, воскресенье
    14:00
    Альмерия
    2:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Атлетик-2
    0:1
    Эльче
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    1:1
    Жирона
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Понферрадина
    0:2
    Мальорка
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Химнастик
    2:1
    Тенерифе
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    21:15
    Мирандес
    4:0
    Осасуна
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 21 тур
    31 января, воскресенье
    14:30
    Рода
    2:2
    Аякс
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:30
    Камбур
    0:1
    Херенвен
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    0:2
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:45
    Твенте
    3:1
    Утрехт
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 22 тур
    31 января, воскресенье
    14:30
    Кьево
    0:4
    Ювентус
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Наполи
    5:1
    Эмполи
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    0:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Торино
    0:0
    Верона
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    0:0
    Лацио
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    17:00
    Болонья
    3:2
    Сампдория
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:45
    Милан
    3:0
    Интер
    Матч завершен
    Кубок Атлантики 2016, 1 тур, группа A
    31 января, воскресенье
    16:00
    Орхус
    0:2
    Яблонец
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    21:00
    Кальмар
    0:1
    Эребру
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 20 тур
    31 января, воскресенье
    16:00
    АЕК
    3:0
    Верия
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    16:00
    Астерас
    2:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:15
    Ксанти
    2:0
    Ираклис
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    18:15
    Платаниас
    2:3
    Панатинаикос
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:30
    ПАС
    0:3
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 23 тур
    31 января, воскресенье
    16:00
    Кан
    2:0
    Ницца
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Бордо
    4:0
    Ренн
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    23:00
    Сент-Этьен
    0:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2015/2016), 1/16 финала
    31 января, воскресенье
    16:30
    Карлайл Юнайтед
    0:3
    Эвертон
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Милтон Кинс Донс
    1:5
    Челси
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 24 тур
    31 января, воскресенье
    16:30
    Остенде
    3:3
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:00
    Брюгге
    2:1
    Локерен
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:00
    Гент
    2:1
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 19 тур
    31 января, воскресенье
    17:30
    Вольфсбург
    1:1
    Кельн
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:30
    Бавария
    2:0
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 20 тур
    31 января, воскресенье
    19:00
    Арука
    2:2
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Насьональ
    3:1
    Тондела
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    19:00
    Риу Аве
    2:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    20:00
    Боавишта
    0:0
    Брага
    Матч завершен
    31 января, воскресенье
    22:15
    Морейренcе
    1:4
    Бенфика
    Матч завершен
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