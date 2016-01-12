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    Расписание матчей 12-01-2016

    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2015/2016), 1/8 финала, ответный матч
    12 января, вторник
    22:30
    Депортиво
    0:3
    Мирандес
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:30
    Севилья
    4:0
    Бетис
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 26 тур
    12 января, вторник
    22:45
    Блэкберн
    1:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Брентфорд
    0:1
    Мидлсбро
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Бристоль Сити
    1:2
    Престон
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Вулверхэмптон
    3:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Дерби Каунти
    1:1
    Рединг
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Ипсвич Таун
    2:1
    Лидс
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Милтон Кинс Донс
    0:5
    Бернли
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    1:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Ротерхэм
    2:0
    Брайтон
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Хаддерсфилд Таун
    5:0
    Чарльтон
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    3:2
    Болтон
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 21 тур
    12 января, вторник
    22:45
    Астон Вилла
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Борнмут
    1:3
    Вест Хэм
    Матч завершен
    12 января, вторник
    22:45
    Ньюкасл
    3:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2015/2016), 1/4 финала
    12 января, вторник
    23:00
    Бордо
    2:0
    Лорьян
    Матч завершен
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