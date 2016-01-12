декабрь 2015
январь 2016
Испания. Кубок (2015/2016), 1/8 финала, ответный матч
Англия. Чемпионшип (2015/2016), 26 тур
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016), 21 тур
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
12 января, вторник
22:45
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2015/2016), 1/4 финала