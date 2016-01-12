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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 января 2016
Блэкберн
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
85'
Х. Акпан
24'
Л. Фер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Замена
Т. Чери
️️️️
Д. Хойлетт
88'
Замена
М. Петрассо
️️️️
М. Филлипс
ГОЛ! 1:1!
Х. Акпан
85'
Замена
Л. Улльямсон
️️️️
Ш. Даффи
77'
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
К. Эванс
66'
Замена
К. Браун
️️️️
Т. Лоуренс
66'
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фер
Пас отдал
Д. Хойлетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Бен Маршалл
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
19
Крис Тэйлор
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
3
Сперр
25
Даффи
30
Эванс
4
Хэнли
10
Маршалл
21
Акпан
17
Беннетт
10
Лоуренс
29
Роудс
32
Конвэй
4-1-4-1
1
Ламли
24
Холл
5
Онуоха
24
Перч
15
Кончески
8
Фер
25
Филлипс
20
Хенри
18
Форлин
30
Хойлетт
91
Полтер
30
Эванс
26
Ленихэн
26
Ленихэн
30
Эванс
25
Даффи
7
Улльямсон
7
Улльямсон
25
Даффи
10
Лоуренс
9
Браун
9
Браун
10
Лоуренс
25
Филлипс
42
Петрассо
42
Петрассо
25
Филлипс
30
Хойлетт
9
Чери
9
Чери
30
Хойлетт
Остались в запасе
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Остались в запасе
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Ивуд Парк
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