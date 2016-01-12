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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Рединг
Дерби Каунти - Рединг: обзор матча 12 января 2016
Дерби Каунти
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
11'
Д. Шекелл
39'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Рединг
Желтая карточка
С. Кристи
85'
84'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Расселл
76'
Желтая карточка
Д. Хендрик
75'
Желтая карточка
К. Мартин
66'
66'
Желтая карточка
К. Гантер
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Б. Джонсон
65'
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
Х. Робсон-Кану
ГОЛ! 1:0!
Д. Шекелл
Пас отдал
Т. Инс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-4-2
13
Грант
3
Уорнок
36
Кио
5
Шекелл
29
Кристи
10
Инс
4
Джонсон
77
Расселл
19
Баттерфилд
9
Блекмэн
18
Мартин
4-2-1-3
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
Купер
35
Фердинанд
3
Тэйлор
19
Уильямс
10
Норвуд
12
Пиазон
11
Выдра
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
4
Джонсон
29
Хендрик
29
Хендрик
4
Джонсон
77
Расселл
9
Камара
9
Камара
77
Расселл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Рединг
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Дерби Каунти - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Прайд Парк
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