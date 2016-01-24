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    Расписание матчей 24-01-2016

    декабрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2015/2016), 21 тур
    24 января, воскресенье
    00:05
    Райо Вальекано
    3:0
    Сельта
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    14:00
    Атлетик
    5:2
    Эйбар
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    18:00
    Атлетико
    0:0
    Севилья
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    20:15
    Депортиво
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    22:30
    Бетис
    1:1
    Реал
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 19 тур
    24 января, воскресенье
    14:00
    Генчлербирлиги
    1:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    14:00
    Сивасспор
    1:2
    Эскишехирспор
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Газиантепспор
    2:3
    Бурсаспор
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Фенербахче
    2:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2015/2016), 22 тур
    24 января, воскресенье
    14:00
    Вальядолид
    2:0
    Кордоба
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Осасуна
    3:0
    Льягостера
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Сарагоса
    1:2
    Мирандес
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Тенерифе
    0:0
    Нумансия
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Альбасете
    1:1
    Химнастик
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    21:15
    Эльче
    1:0
    Понферрадина
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2015/2016), 19 тур
    24 января, воскресенье
    14:30
    АЗ Алкмаар
    4:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    1:0
    Зволле
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    16:30
    ПСВ
    4:2
    Твенте
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    18:45
    АДО Ден Хааг
    2:1
    Камбур
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2015/2016), 21 тур
    24 января, воскресенье
    14:30
    Фиорентина
    2:0
    Торино
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    0:2
    Болонья
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Интер
    1:1
    Карпи
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Лацио
    4:1
    Кьево
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Верона
    1:1
    Дженоа
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    2:4
    Наполи
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    17:00
    Палермо
    4:1
    Удинезе
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    1:0
    Рома
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016), 24 тур
    24 января, воскресенье
    15:45
    Гамильтон Академикал
    0:0
    Хартс
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 19 тур
    24 января, воскресенье
    16:00
    Левадиакос
    0:2
    Панатинаикос
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    0:2
    ПАС
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    18:15
    Верия
    0:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    20:30
    АЕК
    1:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2015/2016), 22 тур
    24 января, воскресенье
    16:00
    Монако
    4:0
    Тулуза
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Реймс
    1:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    23:00
    Лион
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 23 тур
    24 января, воскресенье
    16:30
    Андерлехт
    2:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    20:00
    Стандард
    0:3
    Гент
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    22:00
    Ваасланд-Беверен
    1:2
    Брюгге
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2015/2016), 23 тур
    24 января, воскресенье
    16:30
    Эвертон
    1:2
    Суонси
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:00
    Арсенал
    0:1
    Челси
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2015/2016), 18 тур
    24 января, воскресенье
    17:30
    Айнтрахт
    3:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    19:30
    Шальке-04
    1:3
    Вердер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 19 тур
    24 января, воскресенье
    19:00
    Белененсеш
    3:3
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    21:15
    Брага
    5:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    24 января, воскресенье
    23:30
    Порту
    1:0
    Маритиму
    Матч завершен
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