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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 24 января 2016
Лион
24.01.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
79'
К. Толиссо
64'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
90'
Замена
П. Де Челье
️️️️
Д. Н'Куду
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
87'
85'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Р. Кабелла
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Толиссо
Пас отдал
М. Вальбуэна
79'
78'
Желтая карточка
Х. Манкильо
74'
Замена
Л. Силва
️️️️
Б. Сарр
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Дардер
67'
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Гренье
67'
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
М. Батшуайи
54'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Желтая карточка
Ж. Морель
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Янга-Мбива
21
Морель
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
18
Геззаль
10
Дардер
19
Гренье
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
3-2-2-1-1
30
Манданда
21
Джа-Джедже
6
Роланду
63
Н'Кулу
22
Манкильо
22
Исла
15
Ромао
14
Н'Куду
5
Кабелла
44
Батшуайи
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
10
Дардер
8
Толиссо
8
Толиссо
10
Дардер
19
Гренье
15
Калулу
15
Калулу
19
Гренье
5
Кабелла
99
Ангисса
99
Ангисса
5
Кабелла
14
Н'Куду
29
Де Челье
29
Де Челье
14
Н'Куду
70
Сарр
16
Силва
16
Силва
70
Сарр
Остались в запасе
Лион
Марсель
16
Матье Горжелен
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Лион - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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