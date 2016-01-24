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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Суонси
Эвертон - Суонси: обзор матча 24 января 2016
Эвертон
24.01.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
26'
Д. Корк (АГ)
17'
Г. Сигурдссон (П)
34'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Суонси
90'
+1
Замена
К. Ноутон
️️️️
А. Ранхель
89'
Замена
Эдер
️️️️
А. Айю
77'
Замена
Ж. Амат
️️️️
У. Раутледж
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Б. Овьедо
67'
66'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
52'
Желтая карточка
Л. Фабиански
43'
Желтая карточка
А. Ранхель
34'
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Пас отдал
Н. Тэйлор
Замена
С. Пиенаар
️️️️
К. Миральяс
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Корк
26'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Сигурдссон
Замена
Т. Клеверли
️️️️
М. Бешич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Эвертон
1
Жоэль
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
4-1-2-3
1
Ховард
16
Овьедо
6
Стоунз
26
Мори
3
Бэйнс
17
Бешич
6
Баркли
18
Бэрри
9
Лукаку
10
Деулофеу
87
Миральяс
4-1-2-3
22
Фабиански
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
16
Овьедо
23
Коулмен
23
Коулмен
16
Овьедо
87
Миральяс
20
Пиенаар
20
Пиенаар
87
Миральяс
17
Бешич
8
Клеверли
8
Клеверли
17
Бешич
15
Раутледж
5
Амат
5
Амат
15
Раутледж
22
Ранхель
26
Ноутон
26
Ноутон
22
Ранхель
24
Айю
24
Эдер
24
Эдер
24
Айю
Остались в запасе
Эвертон
Суонси
1
Жоэль
ВР
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Эвертон - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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