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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Тулуза
Монако - Тулуза: обзор матча 24 января 2016
Монако
24.01.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 22 тур
4 : 0
Завершен
Тулуза
28'
Б. Силва
36'
Ф. Коэнтрау
70'
Г. Каррийо
90'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Тулуза
ГОЛ! 4:0!
Э. Кошта
90'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Б. Силва
86'
80'
Замена
А. Пешич
️️️️
В. Бен-Йеддер
74'
Замена
А. Регаттен
️️️️
О. Трехо
Замена
Э. Кошта
️️️️
Т. Лемар
74'
ГОЛ! 3:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
Б. Силва
70'
67'
Замена
З. Машаш
️️️️
М. Тиссеран
Желтая карточка
Ж. Моутинью
52'
Желтая карточка
Б. Силва
40'
39'
Пенальти не реализован!
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Р. Карвалью
38'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коэнтрау
36'
35'
Желтая карточка
Сомалья
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Траоре
32'
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
Л. Траоре
28'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
96
Кевин Н'Дорам
ОП
47
Мохамед Шаиби
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Субашич
17
Коэнтрау
6
Карвалью
13
Уоллес
24
Раджи
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
90
Траоре
4-2-1-3
40
Лафон
32
Тиссеран
6
Диоп
25
Спайич
29
Мубандже
3
Думбия
7
Сомалья
8
Трехо
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
26
Акпа-Акпро
20
Силва
10
Мбаппе
10
Мбаппе
20
Силва
18
Лемар
11
Кошта
11
Кошта
18
Лемар
90
Траоре
9
Каррийо
9
Каррийо
90
Траоре
32
Тиссеран
29
Машаш
29
Машаш
32
Тиссеран
8
Трехо
17
Регаттен
17
Регаттен
8
Трехо
10
Бен-Йеддер
8
Пешич
8
Пешич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Монако
Тулуза
96
Кевин Н'Дорам
ОП
47
Мохамед Шаиби
ЦП
1
Пауль Нарди
ВР
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
47
Мохамед Шаиби
ЦП
1
Пауль Нарди
ВР
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Монако - Тулуза
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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